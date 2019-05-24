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США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео
5:06   24 Мая 2019
Весь мир

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

Вашингтон недопустит в США работы систем, подконтрольных Коммунистической партии Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, в определенной степени американская политика должна поменяться в результате изменения международной обстановки и поведения Китая на мировой арене.

Помпео подчеркнул, что Пекин, по мере роста экономики, получил большую мощность вооружения и увеличил технологические возможности, которые стали применяться таким образом, чтобы угрожать США.

Госсекретарь отметил, что по этой причине американский президент Дональд Трамп борется за честную и взаимовыгодную торговлю между Китаем и США. По его словам, Вашингтон добивается того, чтобы американские сети были проверены и защищены таким образом, чтобы не позволить проникать в них системам, подконтрольным Коммунистической партии Китая.

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Автор: Олег Королев
#сша #помпео #huawei #торговая война с китаем

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