США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

Вашингтон недопустит в США работы систем, подконтрольных Коммунистической партии Китая. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, в определенной степени американская политика должна поменяться в результате изменения международной обстановки и поведения Китая на мировой арене.

Помпео подчеркнул, что Пекин, по мере роста экономики, получил большую мощность вооружения и увеличил технологические возможности, которые стали применяться таким образом, чтобы угрожать США.

Госсекретарь отметил, что по этой причине американский президент Дональд Трамп борется за честную и взаимовыгодную торговлю между Китаем и США. По его словам, Вашингтон добивается того, чтобы американские сети были проверены и защищены таким образом, чтобы не позволить проникать в них системам, подконтрольным Коммунистической партии Китая.