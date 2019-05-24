Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

 «Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео
Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

 «Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео

США не допустят работы на своей территории подконтрольных КНР систем, заявил Помпео
4:29   24 Мая 2019
Весь мир

Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году

Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведсообществу оказывать содействие генпрокурору страны в расследовании слежки в ходе предвыборной кампании 2016 года.

В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что по просьбе и рекомендации генпрокурора США Трамп поручил разведсообществу при сотрудничестве с генпрокурором расследовать деятельность по слежке в ходе  президентских выборов 2016 года.

Отмечается, что генпрокурору были делегированы все нужные полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

В заявлении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что расследование поможет гражданам США «узнать правду» и восстановить доверие к государственным институтом.

Ранее американские спецслужбы признали, что в ходе предвыборной компании за некоторыми людьми из окружения Трампа велось наблюдение. При этом утверждалось, что это произошло случайно, в ходе слежки за иностранцами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#слежка #трамп #президентские выборы в сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...