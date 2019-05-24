Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведсообществу оказывать содействие генпрокурору страны в расследовании слежки в ходе предвыборной кампании 2016 года.

В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что по просьбе и рекомендации генпрокурора США Трамп поручил разведсообществу при сотрудничестве с генпрокурором расследовать деятельность по слежке в ходе президентских выборов 2016 года.

Отмечается, что генпрокурору были делегированы все нужные полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

В заявлении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что расследование поможет гражданам США «узнать правду» и восстановить доверие к государственным институтом.

Ранее американские спецслужбы признали, что в ходе предвыборной компании за некоторыми людьми из окружения Трампа велось наблюдение. При этом утверждалось, что это произошло случайно, в ходе слежки за иностранцами.