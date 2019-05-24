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4:04   24 Мая 2019
Весь мир

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару. Об этом заявил министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, данная мера предупреждает иностранных экспортеров о том, что США могут компенсировать валютные субсидии, которые вредят американской промышленности. Росс отметил, что другие страны не смогут использовать свою валютную политику, чтобы наносить ущерб американским рабочим и предпринимателям.

Соответствующее уведомление было выпущено согласно указаниям президента США Дональда Трампа. В релизе отмечается, что проект  определяет критерии, которые министерство применит для определения необходимости введения компенсационных пошлин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые якобы манипулируют своей валютой для получения торговых преимуществ.

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Автор: Олег Королев
#сша #валютные манипуляции

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