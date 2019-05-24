Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против стран, якобы искусственно занижающих курс своей валюты по отношению к доллару. Об этом заявил министр торговли Уилбур Росс.

По его словам, данная мера предупреждает иностранных экспортеров о том, что США могут компенсировать валютные субсидии, которые вредят американской промышленности. Росс отметил, что другие страны не смогут использовать свою валютную политику, чтобы наносить ущерб американским рабочим и предпринимателям.

Соответствующее уведомление было выпущено согласно указаниям президента США Дональда Трампа. В релизе отмечается, что проект определяет критерии, которые министерство применит для определения необходимости введения компенсационных пошлин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые якобы манипулируют своей валютой для получения торговых преимуществ.