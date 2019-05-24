МИД РФ объяснил причину отказа в визе Виктории Нуланд

Бывший помощник госсекретаря США по делам Евразии и Европы Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу из-за ее присутствия в черных списках РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ сообщили, что Нуланд было отказано в визе из-за того, что она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские.

Россия не обнародовала перечень лиц, внесенных в черные списки. Ранее в российской визе было отказано экс-послу США в РФ Майклу Макфолу.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что Нуланд было отказано в получении российской визы, которая ей потребовалась для участия в закрытой конференции, организованной Российским советом по международным делам, Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса и Немецким сообществом внешней политики.