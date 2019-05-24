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3:24   24 Мая 2019
Весь мир

Венесуэла рассчитывает на помощь России и Китая в развитии наноспутников

Венесуэла рассчитывает на помощь России и Китая в развитии наноспутников

Венесуэла намерена вывести на земную орбиту собственные наноспутники, заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

По его словам, Каракас будет инвестировать в проект создания наноспутников, и при сотрудничестве с Китаем и Россией будет искать возможность вывода их на орбиту.

Соответствующее заявление он сделал на выставке инноваций и технологий Вооруженных сил Венесуэлы, которое транслировалось в прямом эфире.

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес отметил, что в будущем система наноспутников сможет заменить венесуэльские спутники, находящиеся на орбите. По словам авторов проекта, производство одного из них будет стоит 100 тысяч долларов, размещение на орбите сотни таких обойдется в миллион долларов.

На данный момент Венесуэла при поддержке КНР запустила на орбиту три собственных спутника.

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Автор: Олег Королев
#россия #китай #венесуэла #наноспутники

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