Обвинения Ассанжу знаменуют конец свободы прессы в США, заявляет WikiLeaks

Новые обвинения США в адрес Джуллиана Ассанжа свидетельствуют о конце свободы прессы, заявляет организация Wikileaks.

Ранее американские власти предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах, связанных с незаконным получением и раскрытием секретных данных. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

На странице портала в Twitter говорится, что данная ситуация является «безумной» и свидетельствует о конце журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке к американской конституции.

Обвиненный в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с июня 2012 года, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордерам из США и Швеции. Британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос.