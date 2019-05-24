Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

 «Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

 МИД РФ объяснил причину отказа в визе Виктории Нуланд

МИД РФ объяснил причину отказа в визе Виктории Нуланд

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

Толстой призвал не доверять обещаниям Европы

 «Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

Минторг США угрожает компенсационными пошлинами валютным манипуляторам

 МИД РФ объяснил причину отказа в визе Виктории Нуланд

МИД РФ объяснил причину отказа в визе Виктории Нуланд

3:00   24 Мая 2019
Весь мир

Обвинения Ассанжу знаменуют конец свободы прессы в США, заявляет WikiLeaks

Обвинения Ассанжу знаменуют конец свободы прессы в США, заявляет WikiLeaks

Новые обвинения США в адрес Джуллиана Ассанжа свидетельствуют о конце свободы прессы, заявляет организация Wikileaks.

Ранее американские власти предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах, связанных с незаконным получением и раскрытием секретных данных. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

На странице портала в Twitter говорится, что данная ситуация является «безумной» и свидетельствует о конце журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке к американской конституции.

Обвиненный в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с июня 2012 года, опасаясь экстрадиции. 11 апреля текущего года его задержали по ордерам из США и Швеции. Британский суд 2 мая дал США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#wikileaks #джулиан ассанж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...