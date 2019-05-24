Пентагон прокомментировал сообщения СМИ об отправке войск США на Ближний Восток

США могут направить дополнительные силы на Ближний Восток, заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон представит Белому дому планы об отправке еще десяти тысяч военных на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном.

Шэнахан уточнил, речи о 5-10 тысячах военных идти не может. Он отметил, что источники снабдили СМИ недостоверной информацией.

Глава Пентагона отметил, что на данный момент рассматривает вопрос усиления защиты войск на Ближнем Востоке. По его словам, это может подразумевать отправку дополнительного контингента.

В минувший четверг американский лидер Дональд Трамп заявил, что не считает нужным отправлять дополнительные войска в ближневосточный регион из-за ситуации вокруг Ирана. Ранее он заявлял, что надеется избежать войны.