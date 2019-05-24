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Всемирный банк оценил уровень бедности жителей Украины

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2:33   24 Мая 2019
Весь мир

Всемирный банк оценил уровень бедности жителей Украины

Всемирный банк оценил уровень бедности жителей Украины

Украина остается одной из беднейших стран Европы с точки зрения ВВП на душу населения, говорится в специальном докладе Всемирного банка.

В документе говорится, что темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими для того, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних стран Европы.

Отмечается, что по данному показателю Украина находится на уровне таких беднейших стран региона, как Армения, Молдавия и Грузия.

В докладе говорится, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. ВВП на душу населения на Украине по паритету покупательской способности примерно втрое ниже, чем в Польше. Эксперты отмечают, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.

Специалисты подчеркивают, что для преодоления разрыва в доходах со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы. Современная Украина далека от этой цели, отмечают эксперты.

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Автор: Олег Королев
#украина #ввп #всемирный банк

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