Всемирный банк оценил уровень бедности жителей Украины

Украина остается одной из беднейших стран Европы с точки зрения ВВП на душу населения, говорится в специальном докладе Всемирного банка.

В документе говорится, что темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими для того, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних стран Европы.

Отмечается, что по данному показателю Украина находится на уровне таких беднейших стран региона, как Армения, Молдавия и Грузия.

В докладе говорится, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. ВВП на душу населения на Украине по паритету покупательской способности примерно втрое ниже, чем в Польше. Эксперты отмечают, что при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.

Специалисты подчеркивают, что для преодоления разрыва в доходах со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы. Современная Украина далека от этой цели, отмечают эксперты.