Верить обещаниям Европы нельзя из-за недостаточности ее суверенитета, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Соответствующее заявление депутат сделал во время дебатов в Российском духовно-культурном центре на набережной в Париже.

Толстой подчеркнул, что Украина не имеет какого-либо будущего без России. По его словам, проданная европейцами украинцам «мечта о Европе» на данный момент нереализуема, в том числе - для Европы. Депутат отметил, Киев был пойман в ловушку, которая сейчас делает жизнь Украины очень сложной.

По мнению Толстого, для разрешения ситуации нужно возобновить отношения между РФ и ЕС, а также между Россией и Украиной «без Евросоюза или с ним». Депутат отметил, это зависит от того, будет ли Евросоюз существовать к этому ммоент.

Вице-спикер Госдумы отметил, что для российской стороны очевидно, что верить обещаниям европейских партнеров нельзя. По его словам, это связано с тем, что у Европы нет суверенитета, нужного для сдерживания обещаний.