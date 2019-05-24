Германия летом сменит своего посла в России

Немецкую дипмиссию в России возглавит глава отдела политики в Минобороны ФРГ, бывший замглавы немецкой разведки Геза Андреас фон Гейр. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные данные.

По информации издания, Гейр считается доверенным лицом главы министерства обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которую он сопровождал в зарубежных поездках, а также курировал в ведомстве международные контакты. В данной роли Гейр поддерживает контакты с Россией и дважды в год посещает Москву для закрытых переговоров.

Смена главы миссии запланирована на лето.

Гейр работает в министерстве с 2014 года. В 2010 году он был заместителем главы немецкой разведки BND.

По данным Spiegel, должность посла в РФ считается в немецком МИД ключевой. На данный момент посольство ФРГ в Москве остается крупнейшей дипмиссией Германии.

На протяжении последних пяти лет дипмиссию ФРГ в Москве возглавляет Рюдигер фон Фрич. В 2004-2007 годах он также был заместителем главы BND.