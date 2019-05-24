«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют на полтора миллиона рублей за остановку вагонов на «серой» ветке, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В минувший четверг вечером в тоннеле на севере «серой» ветки застряли поезда с пассажирами. По данным пресс-службы Московского транспорта, причиной остановки стала техническая неисправность поезда.

Отмечается, что состав находился на контракте по обслуживанию у производителя вагонов. В соответствии с ним, ему будут начислены штрафы, размер которых составил около полутора миллиона рублей.

В метрополитене отметили, что завод-изготовитель «Метровагонмаш» уже подтвердил техническую неисправность.

Ранее сообщалось, что движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево» на Серпуховско-Тимирязевской линии остановлено. Бесплатные автобусы из-за сбоя ходили до одиннадцати вечера.