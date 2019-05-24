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1:22   24 Мая 2019
Россия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой на «серой» ветке

«Метровагонмаш» оштрафуют на полтора миллиона рублей за остановку вагонов на «серой» ветке, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

В минувший четверг вечером в тоннеле на севере «серой» ветки застряли поезда с пассажирами. По данным пресс-службы Московского транспорта, причиной остановки стала техническая неисправность поезда.

Отмечается, что состав находился на контракте по обслуживанию у производителя вагонов. В соответствии с ним, ему будут начислены штрафы, размер которых составил около полутора миллиона рублей.

В метрополитене отметили, что завод-изготовитель «Метровагонмаш» уже подтвердил техническую неисправность.

Ранее сообщалось, что движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево» на Серпуховско-Тимирязевской линии остановлено. Бесплатные автобусы из-за сбоя ходили до одиннадцати вечера.

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Автор: Олег Королев
#москва #метро #сбой

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