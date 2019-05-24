Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

 Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

 Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР
0:55   24 Мая 2019
Весь мир

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров в густонаселенных районах страны. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей израильского посольства в Москве.

Ранее израильский МИД сообщил, что по поручению премьера страны Биньямина Нетаньяху контактирует с «дружественными странами» в целях поиска специализированной авиации, которая могла бы быть задействована при тушении крупных очагов в районе Йерусалима и Модиина.

Пресс-атташе посольства Израиля в РФ Алекс Гандлер сообщил, что Израиль обратился к России за помощью. По его словам, контакты по данной ситуации ведутся с МИД РФ и МЧС.

Россия дважды помогала Израилю в подобных ситуациях, отправляя свои самолет на тушение огня в районе Хайфы.

Нынешние пожары привели к эвакуации тысяч человек из поселений, расположенных в опасной зоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #израиль #лесные пожары

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...