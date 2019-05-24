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 Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР
0:39   24 Мая 2019
Весь мир

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Американский президент Дональд Трамп допустил, что ситуация с китайском компанией Huawei может быть разрешено в рамках торгового соглашения с Китаем.

Минторг США в середине текущего месяца внесло крупнейшую телекомунникационную компанию Huawei в черный список, который запрещает ей закупать американские техпологиии и компоненты. Также Huawei попала в список компаний, которым запрещается вести дела с американским бизнесом без лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с китайской компанией в областях, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг.

Трамп заявил, что считает деятельность Huawei с точки зрения безопасности и военной позиции «очень опасной». При этом он отметил, что существует возможность включения китайской компании в торговое соглашение между Китаем и США, если оно будет представлено в каком-либо виде.

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Автор: Олег Королев
#китай #huawei

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