Власти США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет тюрьмы после предъявления обвинений, говорится в документе американского Минюста.

В четверг власти США сообщили, что Ассанжу предъявлены новые обвинения в семнадцати эпизодах преступлений, нарушающих закон о шпионаже и раскрытии секретной информации. До этого он обвинялся только в сговоре с целью компьютерного взлома.

Ведомство отмечает, что если он будет признан виновным по новым обвинениям, то ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту. В случае признания его виновным в сговоре с целью совершения компьютерного взлома он может получить пять лет лишения свободы. Таким образом, в совокупности ему грозит 175 лет заключения.

Вместе с этим отмечается, что фактические приговоры за федеральные преступления, как как правило, меньше.

Минюст США уточняет, что американская сторона обвиняет Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации.