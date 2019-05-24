Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

 Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

Израиль попросил у России помощь в тушении лесных пожаров

 Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР

Трамп допустил решение ситуации вокруг Huawei в рамках торговой сделки с КНР
0:22   24 Мая 2019
Весь мир

Власти США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

Власти США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу грозит в США до 175 лет тюрьмы после предъявления обвинений, говорится в документе американского Минюста.

В четверг власти США сообщили, что Ассанжу предъявлены новые обвинения в семнадцати эпизодах преступлений, нарушающих закон о шпионаже и раскрытии секретной информации. До этого он обвинялся только в сговоре с целью компьютерного взлома.

Ведомство отмечает, что если он будет признан виновным по новым обвинениям, то ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту. В случае признания его виновным в сговоре с целью совершения компьютерного взлома он может получить пять лет лишения свободы. Таким образом, в совокупности ему грозит 175 лет заключения.

Вместе с этим отмечается, что фактические приговоры за федеральные преступления, как как правило, меньше.

Минюст США уточняет, что американская сторона обвиняет Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#джулиан ассанж #минюст сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...