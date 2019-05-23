Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановили движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Движение приостановлено в обоих направлениях из-за технической неисправности поезда 760 серии, отметили в Twitter-аккаунте. Прибывшая на место ремонтная бригада сообщила, что устранит неполадку в рамках получаса.
Мосметро: причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения.— Московский транспорт (@DtRoad) May 23, 2019
Пассажиров неисправного транспорта эвакуировали до ближайшей станции. Никто не пострадал.
Позже столичная подземка написала, что проезд в наземном транспорте, курсирующим по району Серпуховско-Тимирязевской линии, будет бесплатным, пока движение поездов в метро не будет восстановлено полностью.
До 23:00 будут курсировать бесплатные автобусы— Московский транспорт (@DtRoad) May 23, 2019