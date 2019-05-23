Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
22:59   23 Мая 2019
Россия

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановили движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Движение приостановлено в обоих направлениях из-за технической неисправности поезда 760 серии, отметили в Twitter-аккаунте. Прибывшая на место ремонтная бригада сообщила, что устранит неполадку в рамках получаса.

Пассажиров неисправного транспорта эвакуировали до ближайшей станции. Никто не пострадал.

Позже столичная подземка написала, что проезд в наземном транспорте, курсирующим по району Серпуховско-Тимирязевской линии, будет бесплатным, пока движение поездов в метро не будет восстановлено полностью.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #происшествия #метро #транспорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...