Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро остановили движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево». Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Движение приостановлено в обоих направлениях из-за технической неисправности поезда 760 серии, отметили в Twitter-аккаунте. Прибывшая на место ремонтная бригада сообщила, что устранит неполадку в рамках получаса.

Мосметро: причина остановки движения - техническая неисправность поезда 760 серии. Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения. — Московский транспорт (@DtRoad) May 23, 2019

Пассажиров неисправного транспорта эвакуировали до ближайшей станции. Никто не пострадал.

Позже столичная подземка написала, что проезд в наземном транспорте, курсирующим по району Серпуховско-Тимирязевской линии, будет бесплатным, пока движение поездов в метро не будет восстановлено полностью.