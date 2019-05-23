Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Наземный транспорт в Петербурге стал доступнее для инвалидов и пассажиров с детьми за счет обновления парка, ходит чаще, в городе продолжают появляться новые выделенные полосы. Об этом, как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», на первой встрече участников Экспертного Клуба Петербурга в пространстве открытой киностудии «Лендок» в четверг, 23 мая, рассказал гендиректор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев.

«В Петербурге больше всего троллейбусов - это большое достижение, работают 125 новых электробусов, позволивших связать некоторые районы города. Идет планирование новых наземных маршрутов», - оценил Бурцев.

Что касается новых станций подземки, то со сложностями, которые возникли несколько лет назад, новой администрации Петербурга удалось справиться.

«Уже планируется к сдаче Фрунзенский радиус», - привел пример Бурцев.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с сотрудниками завода «Арсенал» заметил, что городу необходимо развивать метрополитен, осваивая в год 30–40 миллиардов рублей, выделяемые на эти цели.

«Мы двигаемся вперед, проектируем новые станции, работаем над перспективными линиями и поставили уже перед собой задачу к 2032 году ввести 29 новых станций», — сказал Беглов (цитата по «Невским новостям»).

Параллельно с метро, как добавил градоначальник, развивается и наземный электротранспорт. От станции «Южная» до Колпино проектируется скоростной трамвай. Идет плотная работа над второй и третьей очередями скоростного трамвая в Красногвардейском районе.