Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

Сбой движения поездов произошел на серой ветке московского метро

 Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
22:35   23 Мая 2019
Общество

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Наземный транспорт в Петербурге стал доступнее для инвалидов и пассажиров с детьми за счет обновления парка, ходит чаще, в городе продолжают появляться новые выделенные полосы. Об этом, как сообщает корреспондент «Политики Сегодня», на первой встрече участников Экспертного Клуба Петербурга в пространстве открытой киностудии «Лендок» в четверг, 23 мая, рассказал гендиректор «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев.

«В Петербурге больше всего троллейбусов - это большое достижение, работают 125 новых электробусов, позволивших связать некоторые районы города. Идет планирование новых наземных маршрутов», - оценил Бурцев.

Что касается новых станций подземки, то со сложностями, которые возникли несколько лет назад, новой администрации Петербурга удалось справиться.

«Уже планируется к сдаче Фрунзенский радиус», - привел пример Бурцев.

Эксперт оценил, как при Беглове развивается общественный транспорт в Петербурге

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов на встрече с сотрудниками завода «Арсенал» заметил, что городу необходимо развивать метрополитен, осваивая в год 30–40 миллиардов рублей, выделяемые на эти цели.

«Мы двигаемся вперед, проектируем новые станции, работаем над перспективными линиями и поставили уже перед собой задачу к 2032 году ввести 29 новых станций», — сказал Беглов (цитата по «Невским новостям»).

Параллельно с метро, как добавил градоначальник, развивается и наземный электротранспорт. От станции «Южная» до Колпино проектируется скоростной трамвай. Идет плотная работа над второй и третьей очередями скоростного трамвая в Красногвардейском районе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #метро #транспорт #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...