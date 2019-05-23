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22:32   23 Мая 2019
Россия

Дуров оценил либертарианское будущее Украины при Зеленском

Дуров оценил либертарианское будущее Украины при Зеленском

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что обрадовался выбору партии нового президента Украины Владимира Зеленского. Он написал в своем канале в мессенджере, что рад тому, что «Слуга народа» выбрала в качестве идеологии либертарианство и подчеркнул, что у него хорошее чувство касательно будущего Украины.

Предприниматель также отметил, что у стран бывшего СССР огромный потенциал. Он привел в пример Эстонию и Грузию, в которых действует прогрессивная политика налогообложения. В прибалтийской стране практикуется электронное гражданство и нулевой налог на бизнес, а в Грузии — простые визовый и налоговый режимы. Такой подход делает эти страны интересными для бизнеса, подчеркнул бизнесмен.

Дуров оценил либертарианское будущее Украины при Зеленском

Ранее стало известно, что партия «Слуга народа», от которой участвовал в выборах президента Украины Владимир Зеленский, намерена пройти в Раду с идеями либертарианства. Политологи отнеслись к новости со скепсисом и полагают, что в команде Зеленского оговорились, перепутав понятия «либертарианский» и «либеральный».

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #дуров #политика #зеленский #либертарианство #слуга народа

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