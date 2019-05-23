Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Чиновница собиралась посетить Москву 20–21 мая, чтобы поучаствовать в конференции. МИД РФ внес ее в черный список, который был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции Соединенных Штатов, сообщает «Ъ».

Нуланд планировала стать участником закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Как отмечает СМИ, в отличие от американского черного списка, российский реестр нигде не обнародован в полном объеме. Граждане США могут узнать о том, что им запрещено посещать РФ, только после подачи документов на визу.