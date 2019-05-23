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21:30   23 Мая 2019
Россия

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»

Журналисты ФАН создали специальный Классификатор для средств массовой информации, в который включена сотня разных масс-медиа. В список вошли наиболее читаемые ресурсы, которые разделены на несколько категорий. 

СМИ давно вынашивало идею создать классификатор, поскольку на сегодняшний день читатель рискует быть дезориентированным, попав на страницу антироссийского издания. Ради противодействия fake news сотрудники ФАН разработали специальные ячейки, которые позволяют читателям понять, где проверенные источники, а где антироссийский курс.

В числе категорий есть «Иностранные СМИ», «Антироссийские», «Общественно-политические», «Государственные» и «Патриотические». Внесенные в ту или иную категорию издания коротко характеризуются - с какого года существуют, где находится штаб-квартира, кто является главным редактором и какой информационной политики придерживается СМИ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сми #общество #фан

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