Рогозин пошутил о «Новичке» на Марсе

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что посадочную платформу для совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» изначально планировали назвать «Новичок». Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

«Мы дали ей название «Казачок». Я, правда, хотел назвать «Новичок», но понял, что товарищи не поймут», — отметил он.

Рогозин одобрил название «Казачок» и напомнил, что миссия будет запущена в 2020 году.

Напомним, проект «ЭкзоМарс» существует с 2016 года. В миссии участвовал аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Перед TGO стояла задачи найти в атмосфере планеты примеси метана и других газов для доказательства биологической и геологической активности. Что касается десантного модуля, он разбился при посадке.

Второй этап проекта будет запущен в июле следующего года.

Напомним, в скандале по поводу якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери фигурировало мифическое нервно-политическое вещество из СССР, которое называлось «Новичок».