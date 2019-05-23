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21:02   23 Мая 2019
Россия

Рогозин пошутил о «Новичке» на Марсе

Рогозин пошутил о «Новичке» на Марсе

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что посадочную платформу для совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» изначально планировали назвать «Новичок». Об этом 23 мая сообщает ТАСС. 

«Мы дали ей название «Казачок». Я, правда, хотел назвать «Новичок», но понял, что товарищи не поймут», — отметил он. 

Рогозин одобрил название «Казачок» и напомнил, что миссия будет запущена в 2020 году. 

Напомним, проект «ЭкзоМарс» существует с 2016 года. В миссии участвовал аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль Schiaparelli. Перед TGO стояла задачи найти в атмосфере планеты примеси метана и других газов для доказательства биологической и геологической активности. Что касается десантного модуля, он разбился при посадке.

Второй этап проекта будет запущен в июле следующего года. 

Напомним, в скандале по поводу якобы отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери фигурировало мифическое нервно-политическое вещество из СССР, которое называлось «Новичок». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #рогозин #экзомарс

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