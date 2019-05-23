Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Африканской стране необходима гуманитарная помощь из-за сильнейшей с 1945 года засухи. Как говорится в пресс-службе российского вице-премьера Юрия Трутнева, в Намибии за весь сезон дождей, который уже завершился, не прошло практически ни одного дождя.

В связи с природной катастрофой во всех регионах республики действует режим чрезвычайной ситуации. Россия рассмотрит обращение намибийской стороны в кратчайшие сроки.

В 2013 году российская сторона уже оказывала гуманитарную помощь Намибии из-за засухи.

Ранее президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Решение приняли после консультаций с правительством в соответствии с конституции страны.