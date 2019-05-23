Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

 Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

 Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»

Федеральное агентство новостей запустило проект «Классификатор СМИ»
Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

Партия Зеленского без объяснений выбрала идеологию Дурова

 Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
20:59   23 Мая 2019
Весь мир

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Власти Намибии запросили гуманитарную помощь у России

Африканской стране необходима гуманитарная помощь из-за сильнейшей с 1945 года засухи. Как говорится в пресс-службе российского вице-премьера Юрия Трутнева, в Намибии за весь сезон дождей, который уже завершился, не прошло практически ни одного дождя.

В связи с природной катастрофой во всех регионах республики действует режим чрезвычайной ситуации. Россия рассмотрит обращение намибийской стороны в кратчайшие сроки.

В 2013 году российская сторона уже оказывала гуманитарную помощь Намибии из-за засухи.

Ранее президент Намибии Хаге Гейнгоб объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Решение приняли после консультаций с правительством в соответствии с конституции страны.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #весь мир #гуманитарная помощь #засуха #намибия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...