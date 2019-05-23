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Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
Экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

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 Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда
20:28   23 Мая 2019
Весь мир

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда

В Бельгии из-за предвыборной агитации русскоязычного кандидата произошел скандал. Уроженка Уфы Аида Осипова выдвинула свою кандидатуру в парламент административной области Фландрия. Внимание избирателей она решила привлечь с помощью «русского следа» и Джеймса Бонда на своем плакате, пишет телеканал «360».

Она объяснила, что идея сделать такой плакат пришла в голову политику Франку Крейлману, которого его оппоненты считают «агентом Кремля». Осипова отметила, что это неправда, зато плакат получился смешной - Крейлман в образе Джеймса Бонда, а она сама — как русский шпион. К тому же она занимает позицию №7, что соотносится с номером Бонда - 007.

Уроженка Уфы на выборах в Бельгии использует образ «русской шпионки» и Джеймса Бонда На оригинальном постере Бонд держит пистолет, а на агитационном плакате жест Крейлмана является указателем, как бы призывающим «Голосуй за Аиду!», объяснила уроженка Уфы.

Осипова также отметила, что для постера позволила себе выбрать открытый наряд, чтобы соответствовать образу «русского шпиона». С программой партии Vlaams Belang можно ознакомиться на официальном сайте, резюмировала она.

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Автор: Ольга Шпакова
#бельгия #выборы #политика #уфа #парламент #весь мир

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