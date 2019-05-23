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20:09   23 Мая 2019
Россия

Путин пригласил президента Конго в Сочи

Путин пригласил президента Конго в Сочи

Президент РФ Владимир Путин встретился для переговоров с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Соотвествующий отчет опубликован 23 мая на сайте Президента России. 

Известно, что Дени Сассу-Нгессо прибыл в РФ с официальным визитом, что обсудить с Путиным перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также задачи региональной повестки дня. 

В начале встречи Путин поприветствовал президента и отметил, что он приезжает уже не в первый раз. 

«И мы не в первый раз встречаемся, поэтому очень рад возможности продолжить наши контакты», — подчеркнул он. 

Российский лидер подчеркнул, что между РФ и Конго всегда были хорошие отношения, которые развиваются на протяжении 55 лет. Он указал на рост товарооборота, но при этом добавил, что абсолютные величины пока что скромные. 

«Но есть хороший потенциал в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство», — заверил президент. 

Путин выразил надежду, что в ходе визита удастся решить все вопросы и пригласил президента Конго на первый саммит «Россия — Африка» в Сочи.

В результате переговоров стороны подписали несколько документов

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #африка #конго

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