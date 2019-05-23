Директор пермской гимназии опровергла ущемление девочек по проходному баллу

Директор гимназии № 4 Татьяна Дьякова назвала фальшивыми снимки с разными проходными баллами для мальчиков и девочек. Об этом 23 мая сообщает телеканал «360».

По словам директора, правила приема в первый класс нарушены не были. Дети, живущие по месту жительства, имеют приоритет при зачислении.

Приказ Министерства образования и науки РФ постановляет, что учебные заведения сами устанавливают правила приема на свободные места.

«У нас есть такой локальный акт, он издан, — подчеркнула Дьяко.

В пермской гимназии приоритет отдается детям, которые прошли подготовительные курсы при гимназии. Так, приемная комиссия решает, кто из учащихся субботней школы будет рекомендован к поступлению. Список из таких детей уже есть, а тот, что гуляет по интернету — фейк, заявила директор.

Дьяко подчеркнула, что при приеме в гимназию «никакого гендерного подхода нет».

«Специально и искусственно мы не создаем никаких приоритетов», — указала она.

Ранее Дьякова заявляла, что баллы для мальчиков действительно сделали ниже, потому что они развиваются дольше, чем девочки. А скандал подняли родители, чьи дети не смогут учиться в гимназии, отметила она.

Однако прокуратура Пермского края проверит информацию о завышении проходных баллов для будущих первоклассниц.

Напомним, ранее сообщалось, что учебное заведение установило разные проходные баллы для зачисления в гимназию — для мальчиков 65,7 балла, а для девочек — 69,1 балла.