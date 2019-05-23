Двух россиянок выписали из больницы после аварии с автобусом в Италии

В больницах Сиены находятся еще три гражданки РФ, сообщили в посольстве России в Италии. Медики оценивают их состояние как среднее и тяжелое. Российские дипломаты оказывают им содействие.

Накануне вечером из больниц выписали четырнадцать пострадавших в ДТП в Тоскане россиян.

Напомним, что авария произошла 22 мая на трассе Сиена - Флоренция. Двухэтажный автобус сошел с трассы в кювет и завалился на бок. Жертвой инцидента стала русскоговорящий гид, являющаяся гражданкой Италии.

Позже в сети появилось видео с места происшествия.