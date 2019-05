Первые награды на Каннах вручили режиссерам короткометражного кино

Победительницей секции короткометражного кино Cinéfondation Каннского кинофестиваля признали француженку Луизу Курвуазье за картину «Рука в руке». Жюри секции Cinéfondation в 2019 году возглавила режиссер Клэр Дени. По ее словам, Луиза Курвуазье получит 15 тысяч евро (более миллиона рублей).

В программе Cinéfondation участвовали 17 короткометражных фильмов, в том числе из Чехии, США, Сингапура, Израиля​​​. РФ представила 26-минутный фильм петербургской студентки университета кино и телевидения Олеси Яковлевой под названием «Сложноподчиненное».

Второе место секции короткометражного кино и 11 тысяч евро передали американскому режиссеру Ричарду Вану, а третье место разделили фильмы палестинского режиссера Визама Аль Джафари и польского Барбары Рупик, которые получили по 7,5 тысяч евро.

