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 Первые награды на Каннах вручили режиссерам короткометражного кино

Первые награды на Каннах вручили режиссерам короткометражного кино
19:23   23 Мая 2019
Весь мир

Первые награды на Каннах вручили режиссерам короткометражного кино

Первые награды на Каннах вручили режиссерам короткометражного кино

Победительницей секции короткометражного кино Cinéfondation Каннского кинофестиваля признали француженку Луизу Курвуазье за картину «Рука в руке». Жюри секции Cinéfondation в 2019 году возглавила режиссер Клэр Дени. По ее словам, Луиза Курвуазье получит 15 тысяч евро (более миллиона рублей). 

В программе Cinéfondation участвовали 17 короткометражных фильмов, в том числе из Чехии, США, Сингапура, Израиля​​​. РФ представила 26-минутный фильм петербургской студентки университета кино и телевидения Олеси Яковлевой под названием «Сложноподчиненное».

Второе место секции короткометражного кино и 11 тысяч евро передали американскому режиссеру Ричарду Вану, а третье место разделили фильмы палестинского режиссера Визама Аль Джафари и польского Барбары Рупик, которые получили по 7,5 тысяч евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #кино #каннский кинофестиваль #cinfondation

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