Снятый с рейса авиадебошир умер в Домодедове

Аэропорт Домодедово подтвердил смерть авиадебошира с рейса Москва-Симферополь. Об этом сообщили в воздушной гавани, пишет РИА Новости.

Ранее в четверг авиакомпания Red Wings проинформировала о том, что рейс Москва-Симферополь вернулся в Домодедово из-за дебошира на борту, которому потребовалось экстренное оказание медицинской помощи.

По данным telegram-канала Mash, пассажир страдал психическим заболеванием, вел себя неадекватно и пугал других пассажиров, в ходе завязавшейся драки ему якобы проломили голову.

Как сообщили в аэропорту, командир самолета после инцидента запросил посадку, на месте стоянки дебошира ожидали полицейские, врачи и бригада медицины катастроф. Медикам не удалось спасти пассажира, он скончался в машине скорой помощи.