Сын Олега Газманова выступил в театре для волонтеров Петербурга

Молодежное движение «Петербург — город перемен!» вместе с центром «ТеатрДом» подарили волонтерам и их семьям билеты на музыкальную постановку.

По информации издания, на показ постановки «Сказ о серебряных крыльях» в ДК Выбогский 22 мая пришли 250 семей.

К выбору представления организаторы подошли серьезно и сделали все возможное, чтобы мюзикл по достоинству оценили как взрослые, так и дети. Несмотря на традиционный сюжет сказки, артисты в постановке танцуют и поют под современную музыку.

Зрительница спектакля Алена Загоскина осталась очень довольна культурным мероприятием. Она поблагодарила организаторов за редкую возможность выбраться в театр всей семьей.

«У нас сегодня был настоящий праздник, который поддержал силы и энергию для дальнейшей волонтерской деятельности. Приятно видеть, что общество ценит наши инициативы», — сказала она.

Сын Олега Газманова Родион стал звездой постановки. Он поблагодарил волонтеров за их стремление преобразить мир, а также выразил глубокое уважение и поддержку.