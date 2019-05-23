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19:34   23 Мая 2019
Россия

Сын Олега Газманова выступил в театре для волонтеров Петербурга

Сын Олега Газманова выступил в театре для волонтеров Петербурга

Молодежное движение «Петербург — город перемен!» вместе с центром «ТеатрДом» подарили волонтерам и их семьям билеты на музыкальную постановку. 

По информации издания, на показ постановки «Сказ о серебряных крыльях» в ДК Выбогский 22 мая пришли 250 семей. 

К выбору представления организаторы подошли серьезно и сделали все возможное, чтобы мюзикл по достоинству оценили как взрослые, так и дети. Несмотря на традиционный сюжет сказки, артисты в постановке танцуют и поют под современную музыку. 

Зрительница спектакля Алена Загоскина осталась очень довольна культурным мероприятием. Она поблагодарила организаторов за редкую возможность выбраться в театр всей семьей. 

«У нас сегодня был настоящий праздник, который поддержал силы и энергию для дальнейшей волонтерской деятельности. Приятно видеть, что общество ценит наши инициативы»,  — сказала она. 

Сын Олега Газманова Родион стал звездой постановки. Он поблагодарил волонтеров за их стремление преобразить мир, а также выразил глубокое уважение и поддержку. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #волонтеры #петербург  город перемен

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