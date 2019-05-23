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19:07   23 Мая 2019
Весь мир

Спецпредставитель ООН по Ливии прилетит в Москву в начале июня

Спецпредставитель ООН по Ливии прилетит в Москву в начале июня

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в четверг, 23 мая, сообщил, что специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе прилетит в Москву в первых числах июня, чтобы встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии прилетит в РФ на консультации. Глава МИД РФ примет Гасана Саламе для беседы.

«Я думаю, что это будет в первых числах июня», — добавил Богданов.

РФ поддержит в СБ ООН установление режима прекращения огня в Ливии, если предложат приемлемые формулировки и условия, продолжил Богданов. Москва консультировалась с различными сторонами межливийского противостояния и, естественно, с партнерами РФ в СБ ООН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #оон #ливия #общество

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