Россия пообещала к 1 июля очистить «Дружбу»

Российская сторона к июлю очистит все три нитки нефтепровода от загрязненной нефти, сообщил польский оператор этого нефтепровода PERN. В Варшаве 23 мая состоялись российско-польско-немецкие переговоры, на которых обсудили проблему загрязненной нефти и восстановление поставок качественного сырья по нефтепроводу «Дружба».

В апреле стало известно, что в нефти, идущей из России в Белоруссию и далее по «Дружбе», содержится повышенное содержание хлоридов. «Транснефть» заявила, что примет меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему. Польша и Украина, через которые нефть проходила транзитом в другие европейские страны, приостановили прием сырья.

Чистый продукт стал поступать на белорусскую границу из России по нефтепроводу 2 мая. Украинская сторона 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.