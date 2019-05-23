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18:57   23 Мая 2019
Россия

Россия пообещала к 1 июля очистить «Дружбу»

Россия пообещала к 1 июля очистить «Дружбу»

Российская сторона к июлю очистит все три нитки нефтепровода от загрязненной нефти, сообщил польский оператор этого нефтепровода PERN. В Варшаве 23 мая состоялись российско-польско-немецкие переговоры, на которых обсудили проблему загрязненной нефти и восстановление поставок качественного сырья по нефтепроводу «Дружба».

В апреле стало известно, что в нефти, идущей из России в Белоруссию и далее по «Дружбе», содержится повышенное содержание хлоридов. «Транснефть» заявила, что примет меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить проблему. Польша и Украина, через которые нефть проходила транзитом в другие европейские страны, приостановили прием сырья.

Чистый продукт стал поступать на белорусскую границу из России по нефтепроводу 2 мая. Украинская сторона 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #нефть #белоруссия #дружба #нефтепровод

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