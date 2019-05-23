Саудовская ПВО сбила беспилотник со взрывчаткой у аэропорта Наджран

Официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики в четверг, 23 мая, сообщил, что саудовская противоракетная оборона сбила беспилотник со взрывчаткой, которым йеменские мятежники пытались атаковать аэропорт в городе Наджран. По его словам, аэропорт открыли в мае спустя четыре года после закрытия в связи с войной с Йеменом​​​.

«Террористическая группировка хуситов пыталась нанести удар по региональному аэропорту в Наджране», — сказал Турки аль-Малики.

Йеменские мятежники оснастили беспилотник взрывчаткой «Масира» и направили в сторону аэропорта, который ежедневно посещают тысячи пассажиров, передает телеканал «Аль-Арабия».Турки аль-Малики обвинил правящих на севере Йемена хуситов в нападении и нарушении международного гуманитарного права.