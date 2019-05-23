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МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии
18:17   23 Мая 2019
Россия

Блокадники не против кандидатуры Беглова на выборах губернатора

Блокадники не против кандидатуры Беглова на выборах губернатора

Представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в четверг, 23 мая, в ходе совещания сообщили, что не против кандидатуры временно исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова на предстоящих губернаторских выборах. По их словам, благодаря врио губернатора в городе расширили систему социальной поддержки, передает информационное агентство «Невские новости».

«Мы поддерживаем ваше стремление сделать город комфортным и создать условия, чтобы молодежь могла найти работу», — сказали блокадники. 

Участники совещания отметили, что в Петербурге выросло качество медицинской помощи.  Старт губернаторским выборам Законодательное собрание даст 31 мая. Голосование состоится 8 сентября.

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Автор: Олег Королев
#выборы #беглов #блокадники #губернатор алтайского края

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