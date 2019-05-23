Блокадники не против кандидатуры Беглова на выборах губернатора

Представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» в четверг, 23 мая, в ходе совещания сообщили, что не против кандидатуры временно исполняющего обязанности главы Петербурга Александра Беглова на предстоящих губернаторских выборах. По их словам, благодаря врио губернатора в городе расширили систему социальной поддержки, передает информационное агентство «Невские новости».

«Мы поддерживаем ваше стремление сделать город комфортным и создать условия, чтобы молодежь могла найти работу», — сказали блокадники.

Участники совещания отметили, что в Петербурге выросло качество медицинской помощи. Старт губернаторским выборам Законодательное собрание даст 31 мая. Голосование состоится 8 сентября.