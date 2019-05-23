США использовали фейк с химатакой для давления на Дамаск, считает Захарова

SOHR раскрыла, откуда взялся фейк о химической атаке, которую якобы совершила САА против террористов в Латакии. Об этом 23 мая сообщает ФАН.

Четыре боевика из союзников «Ан-Нусры» (запрещенная в РФ группировка) находились в подземном укрытии во время обстрела САА. Из-за близкого попадания снаряда или ракеты поднялась пыль, которой позже надышались террористы. Один из боевиков страдал бронхиальной астмой, пыль спровоцировала у него сильный приступ удушья.

Боевики засняли, как кашляет жертва «химатаки» и отправили видеозапись с «доказательством» союзникам в Турцию, связанным с Госдепом США и дипломатами других стран. Разработкой фейка занялись медиаисточники «Тахрир аш-Шам». На сообщения о химатаке сразу же отреагировали США и Великобритания.

Позже эти утверждения опровергли в SOHR и «Белых касках», но Госдеп не успокоился и заявил, что информация будет тщательно проверена, а Сирия получит новое предупреждение.

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову ничуть не удивило, что США подыгрывают фейкам террористов.

«Вся липовая история с «химической атакой» на террористов в Кабане очевидно изначально была устроена для того, чтобы Вашингтон получил возможность пригрозить Дамаску «быстрым и адекватным ответом», — считает она.

Она также заявила, что Америка потакает террористам, целенаправленно игнорируя обстрелы против мирного населения.

СМИ напоминает, что на севере провинций Хама и Латакия продолжается военная операция САА «Рассвет в Идлибе», начатая в ответ на провокации и обстрелы боевиков.