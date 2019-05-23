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 МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии

МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии
17:52   23 Мая 2019
Весь мир

МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии

МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии

Россия серьезно озабочена ситуацией, складывающейся в Ливии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщают РИА Новости.

«Складывающаяся ситуация там вызывает серьезную озабоченность», — сказала Захарова.

Захарова упомянула, что обеим противоборствующим сторонам в Ливии помогает оружие, поступающее в Ливию несмотря на запрет ООН, что тоже вызывает беспокойство российской стороны.

 «Этому способствует и то обстоятельство, что оба лагеря не испытывают недостатка в оружии, военной технике, которые поступают в Ливию в обход ооновского эмбарго», - сообщила представитель МИД.

МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии

Россия считает, что гражданский военный конфликт в Ливии может осложнить и без того тяжелую ситуацию в государстве и настаивает на мирном урегулировании ситуации.  Ранее МИД РФ уже просил участников конфликта проявить сдержанность и спокойствие — позиция ведомства не поменялась.

«Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу прекращения боевых действий, налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН с конечной целью установления единых суверенных государственных институтов, которые были бы способны вернуть мир на ливийскую землю», — заключила Захарова.

Военный конфликт между Ливийской национальной армией под руководством Халифы Хафтара и боевиками Правительства национального единства начался 7 апреля и значительно ухудшил ситуацию в стране, вызвав отток людей из зоны боевых действий. Сейчас беженцам помогает Красный Крест.

МИД России серьезно озабочен ситуацией в Ливии

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Автор: Александра Леснова
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