Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в четверг, 23 мая, заявил, что обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым весь спектр двустороннего диалога Минска и Москвы, включая нефтяные вопросы​​​. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что глава белорусского внешнеполитического ведомства посетит Москву 27 мая.

«Мы с Лавровым обсуждаем все вопросы, включая самые горячие», — ответил Макей на вопрос нефтяной тематики.

По его словам, ну нужно искать подвохи или подоплеки в тех событиях, которые происходят регулярно. Министры иностранных дел обмениваются рабочими визитами, чтобы проанализировать сотрудничество стран как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. В 2018 году Сергей Лавров посещал Минск.

«Поэтому в 2019 году моя очередь посетить РФ», — добавил Владимир Макей.