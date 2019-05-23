Главы МИД Белоруссии и РФ обсудят нефтяные вопросы
Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в четверг, 23 мая, заявил, что обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым весь спектр двустороннего диалога Минска и Москвы, включая нефтяные вопросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что глава белорусского внешнеполитического ведомства посетит Москву 27 мая.
«Мы с Лавровым обсуждаем все вопросы, включая самые горячие», — ответил Макей на вопрос нефтяной тематики.
По его словам, ну нужно искать подвохи или подоплеки в тех событиях, которые происходят регулярно. Министры иностранных дел обмениваются рабочими визитами, чтобы проанализировать сотрудничество стран как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. В 2018 году Сергей Лавров посещал Минск.
«Поэтому в 2019 году моя очередь посетить РФ», — добавил Владимир Макей.
Сегодня в Национальной библиотеке #Беларуси под председательством Министра иностранных дел, Председателя Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО #Макея проходит торжественное открытое заседание Национальной комиссии, посвященное 65-летию членства нашей страны в @UNESCO pic.twitter.com/asPhB0ok8X— МИД Беларуси ???????? (@BelarusMID) 23 мая 2019 г.