ОНФ надеется, что полуголые девушки помогут Омску стать чище и теплее

Отделение Общероссийского народного фронта в Омске запустило флешмоб «Призываем тепло в Омск». Сервис Gismeteo 23 мая говорит, что омичам действительно не жарко: на родине музыканта Егора Летова + 12 градусов. В надежде на теплую погоду и на победу в борьбе отходами «пластмассового мира» ОНФ рассчитывает на горожан.

Чтобы привлечь внимание к незаконным свалкам авторы флешмоба просят прислать фото пляжного типа (солнечные очки, шляпы, купальники, зонтики, шезлонги) на фоне мусора. Релиз ОНФ сопровождает фото с девушкой в купальнике и помойкой на заднем плане.

«Призываем вас ударить позитивом по одной из самых острых социальных проблем региона! Покажем, что сибирякам не страшна холодная погода и красоту ничем не испортишь!», - говорится в обращении омского ОНФ.

Координатор регионального отделения ОНФ по работе со СМИ Никита Мисюров, в прошлом главред эротического журнала XY и автор любовной прозы, рассказал «Политике Сегодня», что фото в купальниках девушкам присылать не обязательно. Можно и в шезлонгах. Главное привлечь внимание к проблеме.

«Мы только сегодня стартанули и уже есть более ста комментариев в наших аккаунтах Омска. Мы очень надеемся, что будет поддержка, обращения. Люди пишут», - сказал Мисюров.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев не сомневается, что фото симпатичных девушек со спортивными фигурами помогут обратить внимание общества на мусорные проблемы Омска.

«Единственное, что мне жалко девушек, которые выбирают такой задний план для фотографий, но жертвенность их понятна. Я думаю, это вызовет эффект, но ОНФ нашел более эффективный способ», - сказал Гутенев.

Суть способа, по словам собеседника, в том, чтобы заставить региональные власти и местных операторов попросту вывозить мусор в рамках закона об обращении с отходами.