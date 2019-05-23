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18:18   23 Мая 2019
Россия

Журналисты раскопали «богатого крота», который стоит за Навальным

Журналисты раскопали «богатого крота», который стоит за Навальным

Блогер Алексей Навальный уже много лет пытается сделать карьеру в политике, но пока известен лишь обвинениями в адрес политиков и бизнесменов. Однако он весьма избирателен в своих «расследованиях» — критикует одних олигархов, но избегает упоминаний о других, сообщают «Народные новости». Это обстоятельство издание объясняет тем, что воротилы выступают его спонсорами, СМИ указывает, что блогер лоялен к владельцам «Альфа-групп» и одному из самых богатых людей в мире — Михаилу Фридману.

Как отмечает политолог Евгений Минченко, блогера активно используют одни кланы в войне против других. Бывший руководитель московского штаба Навального Виталий Серуканов подтвердил подозрения, указав на заказной характер расследований против генпрокурора Юрия Чайки, российского бизнесмена Олега Дерипаски и МТС.

«Он реально работает оппозиционером. Это очень дорогая и престижная работа», — сказал Серуканов.

СМИ отмечает, что Навальный ни разу не упомянул в своих «расследованиях» Михаила Фридмана. Однако их связь уже давно перестала быть тайной - еще в 2013 году лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что Навальный продвигает интересы «Альфа-групп».

Так называемый ФБК Навального до сих пор использует для своих схем именно Альфа-банк, указывают «Народные новости».

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Навального и Фридмана свел Владимир Ашурков, являющийся бывшим топ-менеджером «Альфа-групп», экс-главой ФБК и его прямым спонсором. На это указывает их переписка, попавшая в сеть. В одном из писем Ашурков называет Фридмана «богатым кротом» и обещает Навальному помощь покровителя.

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Также известно о связи Навального с британскими спонсорами. СМИ пишет, что блогер имел дело с международным преступником Уильямом Браудером, для которого он пытался очернять российские компании. Еще один соучастник махинаций Навального - экс-глава Калужского мясокомбината Юрий Калоев. Он сбежал в Великобританию с 760 миллионами рублей, похищенными у Сбербанка.

СМИ располагает данными, что именно через Калоева Навальный получал деньги от Ашуркова. Также подчеркивается тесная связь Калоева, Ашуркова и Фридмана с Лондоном, который весьма заинтересован в делах Москвы.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #навальный #общество #фридман #калоев #ашурков #альфа групп

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