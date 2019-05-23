МТС участвует в тестах оборудования для закона о надежном Рунете

Оператор мобильной связи МТС участвует в пилотном проекте Роскомнадзора по тестированию оборудования для закона о надежном Рунете, рассказал вице-президент организации по технике и IT Андрей Ушацкий 23 мая.

Опытная пилотная зона находится на Урале. Оборудование произвели в России, аппараты обладают функцией фильтрации сетевых адресов и контента. Он отметил, что испытания продолжаются, определенных результатов еще нет. МТС ждет план работы от регулятора.

«Мы пытаемся разобраться как работает оборудование, какие там будут технические требования и т.д.. По окончании тестирования будет понятно, как это будет внедряться», — рассказал вице-глава.

В начале апреля глава РКН Александр Жаров опровергал данные об испытаниях. Он тогда объяснял, что служба не выбрала поставщиков оборудования.

В феврале Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о надежном Рунете. 1 мая российский президент Владимир Путин утвердил его. Документ, в частности, призван защитить устойчивую работу Рунета в случае угрозы со стороны других государств.