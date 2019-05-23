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17:20   23 Мая 2019
Россия

Перепачканного нефтью бобра спасли в Самаре

Перепачканного нефтью бобра спасли в Самаре

Испачканного нефтью бобра спасли работники Самарского зоопарка и Департамента охоты и рыболовства. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сайт зоопарка.

В сообщении сказано, что на берегу Волги сидел испачканный нефтью бобер, которого заметили очевидцы. Он сообщили, что животное находится в районе Кинапа. После обращения специалисты выехали на указанное место и выловили грызуна, который успел за это время уйти в район Силикатного завода. 

«Бобр был отловлен, после чего его привезли в Самарский зоопарк», — говорится в сообщении. 

Шерсть животного была испачкана нефтью, его состояние оценили как удовлетворительное. Ветеринары проверили грызуна и после всех процедур выпустили его на волю.

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Автор: Софья Белоцерковская
#самара #зоопарк #позитив #бобер

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