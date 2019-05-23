Перепачканного нефтью бобра спасли в Самаре

Испачканного нефтью бобра спасли работники Самарского зоопарка и Департамента охоты и рыболовства. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на сайт зоопарка.

В сообщении сказано, что на берегу Волги сидел испачканный нефтью бобер, которого заметили очевидцы. Он сообщили, что животное находится в районе Кинапа. После обращения специалисты выехали на указанное место и выловили грызуна, который успел за это время уйти в район Силикатного завода.

«Бобр был отловлен, после чего его привезли в Самарский зоопарк», — говорится в сообщении.

Шерсть животного была испачкана нефтью, его состояние оценили как удовлетворительное. Ветеринары проверили грызуна и после всех процедур выпустили его на волю.