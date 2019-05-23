РЖД продлили маршруты поездов из регионов до Имеретинского курорта

Генеральный директор РЖД Петр Иванов в четверг, 23 мая, сообщил, что «Федеральная пассажирская компания» продлила маршруты ряда поездов из российских регионов на юг до Имеретинского курорта. По его словам, ранее большинство поездов, которые направлялись на курорты Черноморского побережья, прибывали на станцию Адлер​​​.

«По просьбам пассажиров в 2019 году мы продлили 11 поездов до Имеретинского курорта», — сказал глава РЖД в ходе брифинга, посвященного летним перевозкам.

Петр Иванов объяснил, что людям удобнее, когда они ближе подъезжают к тем гостиницам, которые находятся на Имеретинском курорте. Речь идет о маршрутах поездов из Красноярска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Новокузнецка, Астрахани, Смоленска, Казани, Саранска, Орска и Нового Уренгоя. Также РЖД назначили на летний сезон более 500 дополнительных поездов дальнего следования.