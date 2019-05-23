Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова опровергает, что в ее квартире нашли наркотики. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 мая.

Ранее следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы заявил, что при обыске в квартире Абызова найдено наркотическое вещество. При этом он не уточнил размер и какое именно это вещество.

Адвокат Абызова заявил, что отпечатков экс-чиновника на пакетике с веществом нет, а как он оказался в квартире — неизвестно. Впоследствии другой адвокат сообщил журналистам, что следователи нашли вещества в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — заявила теща Абызова.

Напомним, Абызова заключили под стражу 27 марта. Ему вменяют мошенничество и создание организованного преступного сообщества. 10 апреля суд арестовал расчетные счета и недвижимость Абызова на сумму более 437 миллионов рублей.

По версии следствия, экс-министр вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызов отрицает вину.