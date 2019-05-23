Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

17:08   23 Мая 2019
Россия

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща бывшего министра отрытого правительства Михаила Абызова опровергает, что в ее квартире нашли наркотики. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 23 мая.

Ранее следователь по особо важным делам на заседании в Басманном суде Москвы заявил, что при обыске в квартире Абызова найдено наркотическое вещество. При этом он не уточнил размер и какое именно это вещество.

Адвокат Абызова заявил, что отпечатков экс-чиновника на пакетике с веществом нет, а как он оказался в квартире — неизвестно. Впоследствии другой адвокат сообщил журналистам, что следователи нашли вещества в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.

«Никакие не наркотики, а лечебное вещество», — заявила теща Абызова.  

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Напомним, Абызова заключили под стражу 27 марта. Ему вменяют мошенничество и создание организованного преступного сообщества. 10 апреля суд арестовал расчетные счета и недвижимость Абызова на сумму более 437 миллионов рублей.

По версии следствия, экс-министр вместе с другими фигурантами дела похитил четыре миллиарда рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Абызов отрицает вину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#адвокат #наркотики #абызов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...