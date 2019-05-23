Контактная группа РФ в Ливии опровергла слухи о ситуации в Ливии

Сообщения о поставках Турцией оружия в Триполи, якобы отправленного в Ливию — неподтвержденная информация, распространенная с подачи заинтересованных в конфликте лиц. Об этом заявил глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов в интервью РИА Новости.

«В СМИ, в международном сообществе различные игроки, так или иначе относящиеся к ливийским процессам, пытаются манипулировать информацией. Есть подтвержденная информация, есть неподтвержденная. Сегодня мы ни из одного источника официального не получили подтверждения о том, что это произошло. Да, кто-то подторговывает, кто-то поставляет, кто-то рассказывает, Россия, мол, уже, чуть ли ни в тысячу человек контингент туда послала. Это все — неподтвержденные факты: ими апеллировать невозможно», — сказал Деньгов.

Деньгов предполагает, что Турция не будет поступать опрометчиво и напрямую нарушать оружейное эмбарго, введенное в отношении Ливии.

«Я думаю, что в этом есть какая-то часть пропаганды, может быть, со стороны лиц, либо стран, которые заинтересованы в очередной провокации для того, чтобы эскалировать конфликт и не создать благоприятную атмосферу для того, чтобы происходило мирное урегулирование», — рассказал глава контактной группы.

Он сообщил, что за распространением слухов о ситуации в Ливии могут стоять заинтересованные лица, пытающиеся сорвать договоренности, достигнутые странами.

«Надо выявить, кто заинтересован в поддержке постоянного хаоса в Ливии, потом, исходя из этого, действовать дальше», — заключил Деньгов.

Ранее эксперт Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил обеспокоенность в связи с вмешательством Турции в ситуацию в Ливии. Он отметил, что Турция и Катар поддерживают Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, обосновавшимся в Триполи. Против ПНС выступает Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара.

Руководство РФ считает, что гражданский военный конфликт в Ливии может осложнить и без того тяжелую ситуацию в государстве и призывает стороны к мирному решению проблемы. МИД РФ просил участников конфликта проявить сдержанность и спокойствие.