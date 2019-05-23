Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Программный директор НВО Кейси Блойс ответил на критику последнего сезона «Игры престолов». Об этом 23 мая сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Variety.

То, что концовка сериала понравится не всем, было очевидным фактом, считает Блойс.

«Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше», — заявил он.

При этом Блойс отметил, что все участники проекта очень им гордятся. Создатель сериала подчеркнул, что всем угодить нельзя, и что это «не должно быть целью».

Петиция о пересъёмке 8 сезона #GameOfThornes уже набрала ПОЛТОРА миллионов подписей Думаете переснимут?#ИграПрестолов #GameOfThonesFinale — |Джессика| (@jessica_wonder_) May 23, 2019

Ранее сообщалось, что фанаты «Игры престолов» создали петицию с просьбой переснять восьмой сезон сериала. По мнению актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк, а также артиста Айзека Хемпстеда-Райта, сыгравшего Брана Старка, такое требование является неуважительным по отношению ко всем людям, которые трудились над созданием сериала.