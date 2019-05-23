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17:03   23 Мая 2019
Весь мир

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Программный директор НВО Кейси Блойс ответил на критику последнего сезона «Игры престолов». Об этом 23 мая сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Variety.

То, что концовка сериала понравится не всем, было очевидным фактом, считает Блойс. 

«Всегда грустно, когда шоу разъединяет, но это часть телевизионного цикла, который идет дальше», — заявил он. 

При этом Блойс отметил, что все участники проекта очень им гордятся. Создатель сериала подчеркнул, что всем угодить нельзя, и что это «не должно быть целью».

Ранее сообщалось, что фанаты «Игры престолов» создали петицию с просьбой переснять восьмой сезон сериала. По мнению актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк, а также артиста Айзека Хемпстеда-Райта, сыгравшего Брана Старка, такое требование является неуважительным по отношению ко всем людям, которые трудились над созданием сериала. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#петиция #критика #игра престолов #нво

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