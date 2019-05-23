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17:00   23 Мая 2019
Россия

Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят в Москву в пятницу

Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят в Москву в пятницу

Российские туристы не смогли вылететь из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань еще в среду.  Задержка вылета рейса F7-9854 произошла из-за необходимости дополнительного технического обслуживания воздушного судна.

В пресс-службе туроператора, организовавшего отдых россиян, сообщили, что туристы смогут вылететь в Москву 24 мая, пишет РИА Новости.

Как уточнил туроператор, при предполетной подготовке специалисты обнаружили неисправность в системе кондиционирования, поэтому было принято решение задержать рейс, чтобы устранить неполадку. Инженеры аэропорта планируют устранить проблему в течение сегодняшнего дня.

Отмечается, что все 311 туристов размещены в отелях с трехразовым питанием.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #туризм #китай #путешествие #общество #туроператор

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