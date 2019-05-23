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17:02   23 Мая 2019
Россия

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Рэпер Иван Алексеев, который широко известен под псевдонимом Noize MC, поучаствовал в проекте «Уроки музыки», сообщает РИА Новости 23 мая. Он на время стал учителем для учащихся столичной школы №1574.

Первым вопросом, который задал ребятам «Нойз», стал «Что такое музыка?». Школьники ответили, что это искусство. Однако Алексеев не остановился и поинтересовался, чем же она отличается от других видов искусства. Он пояснил, что «музыка – это звуки, организованные во времени».

«Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова», — отметил Noize MC.

Он рассказал ученикам, что музыка ушла на второй план еще в Средневековье, а произошло это в Ирландии, где артисты исполняли сатирические тексты. Это не было похоже на рэп, однако общие черты можно было отметить.

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

«В Испании во время праздников группы молодых людей подзадоривали публику музыкальными речитативами. Речитативы также можно услышать в классических произведениях — в опере», — продолжил музыкант.

В пример он привел диалог Фигаро и его невесты Сюзанны из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Далее фристайлер рассказал историю хип-хопа с 1970-х годов. Но спустя 45 минут, отведенных под урок, прозвенел звонок. 

«Все?», — спросил Алексеев.

Школьники же хором ответили нет, а автор продолжил лекцию.

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Проект «Уроки музыки» проходит для учеников с первого по девятый классы. Он охватывает 20 регионов России. Школьники узнают истории создания и развития ряда музыкальных направлений, а также выполняют творческие задания. Среди звездных учителей маэстро Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман и другие деятели музыкальной сферы.

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Автор: Анна Манц
#москва #музыка #noizemc #урокимузыки

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