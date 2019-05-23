Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Рэпер Иван Алексеев, который широко известен под псевдонимом Noize MC, поучаствовал в проекте «Уроки музыки», сообщает РИА Новости 23 мая. Он на время стал учителем для учащихся столичной школы №1574.

Первым вопросом, который задал ребятам «Нойз», стал «Что такое музыка?». Школьники ответили, что это искусство. Однако Алексеев не остановился и поинтересовался, чем же она отличается от других видов искусства. Он пояснил, что «музыка – это звуки, организованные во времени».

«Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова», — отметил Noize MC.

Он рассказал ученикам, что музыка ушла на второй план еще в Средневековье, а произошло это в Ирландии, где артисты исполняли сатирические тексты. Это не было похоже на рэп, однако общие черты можно было отметить.

«В Испании во время праздников группы молодых людей подзадоривали публику музыкальными речитативами. Речитативы также можно услышать в классических произведениях — в опере», — продолжил музыкант.

В пример он привел диалог Фигаро и его невесты Сюзанны из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Далее фристайлер рассказал историю хип-хопа с 1970-х годов. Но спустя 45 минут, отведенных под урок, прозвенел звонок.

«Все?», — спросил Алексеев.

Школьники же хором ответили нет, а автор продолжил лекцию.

Проект «Уроки музыки» проходит для учеников с первого по девятый классы. Он охватывает 20 регионов России. Школьники узнают истории создания и развития ряда музыкальных направлений, а также выполняют творческие задания. Среди звездных учителей маэстро Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман и другие деятели музыкальной сферы.