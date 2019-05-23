Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

16:51   23 Мая 2019
Россия

Беглов зарегистрируется в «Одноклассниках» для взаимодействия с петербуржцами

Беглов зарегистрируется в «Одноклассниках» для взаимодействия с петербуржцами

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов вскоре зарегистрирует аккаунт в социальной сети «Одноклассники». Как и во «Вконтакте», градоначальник будет там принимать обращения жителей города.

Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева во время панельной дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде» в четверг, 23 мая. Мероприятие состоялось в музее современного искусства «Эрарта», отмечает издание «Невские новости».

Совершаева также отметила интерес жителей города к проектам «Твой бюджет» и «Родной район». По ее словам, к концу года планируется повысить вовлеченность петербуржцев до 25%. Сейчас показатель находится на уровне 5%, однако вице-губернатор уверена, что повысить его реально. Для этого необходимо использовать различные интерактивные платформы, считает она.

Также Совершаева напомнила, что не так давно Беглов завел аккаунт во «ВКонтакте» и вскоре зарегистрирует страницу в «Одноклассниках». Это увеличит интерес со стороны петербуржцев. На страницу в соцсети ежедневно приходит множество обращений от горожан, напомнила вице-губернатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #одноклассники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...