Беглов зарегистрируется в «Одноклассниках» для взаимодействия с петербуржцами

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов вскоре зарегистрирует аккаунт в социальной сети «Одноклассники». Как и во «Вконтакте», градоначальник будет там принимать обращения жителей города.

Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева во время панельной дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде» в четверг, 23 мая. Мероприятие состоялось в музее современного искусства «Эрарта», отмечает издание «Невские новости».

Совершаева также отметила интерес жителей города к проектам «Твой бюджет» и «Родной район». По ее словам, к концу года планируется повысить вовлеченность петербуржцев до 25%. Сейчас показатель находится на уровне 5%, однако вице-губернатор уверена, что повысить его реально. Для этого необходимо использовать различные интерактивные платформы, считает она.

Также Совершаева напомнила, что не так давно Беглов завел аккаунт во «ВКонтакте» и вскоре зарегистрирует страницу в «Одноклассниках». Это увеличит интерес со стороны петербуржцев. На страницу в соцсети ежедневно приходит множество обращений от горожан, напомнила вице-губернатор.