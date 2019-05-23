Исинбаева надеется, что на Олимпиаде легкоатлеты выступят под флагом РФ

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева надеется, что российские атлеты выступят на Олимпиаде в Токио в 2020 году под флагом РФ. Об этом 23 мая сообщает ТАСС.

«Я рассчитываю, что на Олимпиаде в Токио наши (спортсмены) будут выступать под российским флагом», — заявила она.

Ранее сообщалось, что возобновление членства ВФЛА обсудит совет IAFF на заседании в июне в Монако. На вопрос, какие шансы есть у федерации на восстановление, Исинбаева ответила, что их не оценить.

«Пальцем в небо тыкать — это бессмысленно, срок — до Олимпиады», — заявила она.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено после расследования WADA во главе с Ричардом Паундом. После скандала IAAF создала рабочую группу под руководством норвежца Андерсена, которая призвана помочь в реализации пунктов восстановления организации. Пока что российские спортсмены могут выступать на зарубежных соревнованиях только под нейтральным статусом.