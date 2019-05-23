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16:41   23 Мая 2019
Россия

Исинбаева надеется, что на Олимпиаде легкоатлеты выступят под флагом РФ

Исинбаева надеется, что на Олимпиаде легкоатлеты выступят под флагом РФ

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева надеется, что российские атлеты выступят на Олимпиаде в Токио в 2020 году под флагом РФ. Об этом 23 мая сообщает ТАСС. 

«Я рассчитываю, что на Олимпиаде в Токио наши (спортсмены) будут выступать под российским флагом», — заявила она. 

Ранее сообщалось, что возобновление членства ВФЛА обсудит совет IAFF на заседании в июне в Монако. На вопрос, какие шансы есть у федерации на восстановление, Исинбаева ответила, что их не оценить. 

«Пальцем в небо тыкать — это бессмысленно, срок — до Олимпиады», — заявила она. 

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено после расследования WADA во главе с Ричардом Паундом. После скандала IAAF создала рабочую группу под руководством норвежца Андерсена, которая призвана помочь в реализации пунктов восстановления организации. Пока что российские спортсмены могут выступать на зарубежных соревнованиях только под нейтральным статусом. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#легкоатлеты #россия #исинбаева

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