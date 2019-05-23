Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

Теща Абызова отрицает, что в ее квартире нашли наркотики

 Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы

Noize MC провел открытый урок музыки в школе Москвы
Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

Глава Украины Зеленский исключает возможность переговоров с Россией

 ЕС призвал ограничить полномочия СБУ

ЕС призвал ограничить полномочия СБУ
Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

Авторы «Игры престолов» были готовы к критике финала сериала

 Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

Россияне поделились фото и видео технологий будущего от «Яндекс»

16:33   23 Мая 2019
Россия

Глава МИД Белоруссии встретится с министром Лавровым 27 мая

Глава МИД Белоруссии встретится с министром Лавровым 27 мая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем в понедельник. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран», — сообщила Захарова.

Лавров и Макей поговорят о взаимодействии России и Белоруссии, а также поднимут вопросы о предстоящих дипломатических контактах.

Глава МИД Белоруссии встретится с министром Лавровым 27 мая

Ранее сообщалось, что во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане президент Владимир Путин может обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко закупку нефти Минском у Казахстана: сегодня руководство республики предложило активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти.

Напомним, последний диалог между Лавровым и Макеем состоялся 15 мая. В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия МИД двух стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #мид #лавров #политика #нефть #белоруссия #общество #макей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...