Глава МИД Белоруссии встретится с министром Лавровым 27 мая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем в понедельник. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом, программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран», — сообщила Захарова.

Лавров и Макей поговорят о взаимодействии России и Белоруссии, а также поднимут вопросы о предстоящих дипломатических контактах.

Ранее сообщалось, что во время саммита ЕАЭС в Нур-Султане президент Владимир Путин может обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко закупку нефти Минском у Казахстана: сегодня руководство республики предложило активизировать переговоры по поставкам казахстанской нефти.

Напомним, последний диалог между Лавровым и Макеем состоялся 15 мая. В ходе телефонного разговора обсуждались вопросы российско-белорусского сотрудничества и взаимодействия МИД двух стран.