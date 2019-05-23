ГД установила нулевой НДС на авиарейсы в обход Москвы

Государственная дума приняла закон о нулевом НДС на внутренние авиаперелеты, если пункт отправки или прибытия, а также промежуточные остановки не затрагивают московский авиационный узел.

16 мая законопроект одобрили в первом чтении, как сообщал корреспондент «Политики сегодня». Теперь же документ вступит в силу спустя месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Напомним, что закон разработало министерство финансов, а правительство передало его в нижнюю палату 16 апреля.

Документ призван снизить стоимость перелетов внутри России, укрепить позиции региональных авиакомпаний, сформировать спрос на специалистов, увеличить закупку новых самолетов и разгрузить воздушное пространство Москвы. В первое время будет заметен спад доходов, однако потом показатель должен уйти в плюс.

Сейчас и до 2021 года НДС на авиаперелеты по России составляет десять процентов. Однако есть и исключения — это полеты в Крым, Севастополь, Калининградскую область и Дальневосточный федеральный округ. На эти направления ставка равна нулю.