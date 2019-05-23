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16:26   23 Мая 2019
Россия

Очки с функцией распознавания лиц создали для российских полицейских

Очки с функцией распознавания лиц создали для российских полицейских

Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security могут появиться у сотрудников полиции в крупных российских городах уже в 2020 году. На конференции ЦИПР-2019 глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что система FindFace Security уже внедрялась в нескольких городах во время ЧМ-2018 и поспособствовала задержанию порядка 180 правонарушителей.

Теперь правоохранителям предлагается новое решение - очки дополненной реальности, помогающие выявлять лица, которые находятся в розыске, или устанавливать личности без проверки документов. Их внедрение – вопрос ближайшего времени, отметил Чемезов.

Он также рассказал, что очки уже тестируются департаментом информационных технологий Москвы. За техническую сторону проекта отвечает партнер Ростеха NtechLab.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #полиция #общество #ростех

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